La Fundación Santa Bárbara y Apical colaboran en materia de formación

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Santa Bárbara, entidad pública adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, incrementará su oferta formativa relacionada con el sector de la pizarra, con el objetivo de que las empresas que operan en dicho sector puedan contar con personal cualificado para los trabajos tanto en la explotación minera como en las plantas de elaboración.

En el programa formativo de la Fundación, cofinanciado por el Fondo de Transición Justa, están incluidas hasta ocho ediciones del certificado profesional «Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas», que tiene como objetivo formar profesionales para el trabajo en plantas de elaboración de la piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas, fundamentalmente en la manipulación y acondicionamiento de instalaciones, equipos, áreas de trabajo y productos y que incorpora los módulos profesionales de manejo de la carretilla elevadora y el puente grúa.

El primero de estos cursos comenzará el 29 de septiembre de 2025. Por otro lado, la Fundación está también incrementando las plazas ofertadas para formación específica en minería, tanto de interior como de exterior, y aquella relacionada con el manejo de maquinaria pesada orientada a los trabajos en explotaciones a cielo abierto.

En un encuentro mantenido entre ambas entidades, se han definido los modelos de colaboración que permitirán que los alumnos de la Fundación en las materias asociadas con el sector de la pizarra puedan realizar los módulos de prácticas profesionales en empresas de la asociación y completar la formación.