Bocamina reina en el Concurso Nacional de Entibadores de Bembibre

Bembibre recuerda su pasado minero con el Concurso Nacional de Entibadores que llega este año a la edición 45 en las Fiestas del Cristo. Con la participación de un total de 15 parejas provenientes de Palencia y Asturias fue el grupo Bocamina el que se llevó los tres primeros premios de un concurso que, un año más, no contó con representación berciana. El buen tiempo, con sol y temperatura moderada, animó a numeroso público a acercarse hasta el emplazamiento que acoge los cuadros de mina fijos sobre los que posteriormente crean cuadros de madera los entibadores, rememorando los sistemas de sujeción de galerías en la mina.

Las parejas participantes provenían de Palencia (entibadores de Velilla del Río Carrión) y Asturias (Tineo y Bocamina) y fue precisamente el grupo asturiano que representaba a Bocamina el que se llevó los tres premios principales. La pareja formada por Manuel Quirós y Raúl Castaño con una puntuación global de 44,25 fueron los ganadores del primer premio seguidos de Jovino Hevia y David García, con una puntuación de 43,75; y José Manuel Falcón y Francisco Fernández, que obtuvieron 42,75 puntos.

Desde la organización se destacó la alta puntuación obtenida de media en un concurso en el que se miden ajuste, aplomo, labra y medidas de unos «cuadros» que claramente van ganado en perfección según las valoraciones obtenidas por los participantes. Además, la organización, que lleva ya varias ediciones realizando algún homenaje en estos encuentros de entibadores de Bembibre, dedicó este año el reconocimiento al grupo de Entibadores de Velilla del Río Carrión que, desde su fundación, ha participado estado presente en el concurso de Bembibre.

Por otra parte, las Fiestas del Cristo continúan en la jornada de hoy domingo con actividades para todos los públicos. En la programación se incluye una concentración de coches clásicos, pasacalles, el Tributo a El Canto de Loco, el mercado medieval, teatro de calle, la final del torneo de pádel, Callejeando Food Fest, los Sancristines (unos particulares Sanfermines) y la esperada actuación de la Orquesta Panamá.