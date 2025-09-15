Bembibre recuerda a Arias con un recorrido en las Fiestas del Cristo

Una parada en la ruta que se organizó en el marco de las fiestas.m.Á. Cebrones

Un recorrido por los rincones de Bembibre más significativos en la vida del pintor y escritor Amable Arias se convirtió en el acto más emotivo de las Fiestas del Cristo.

La idea surgió de la recién creada plataforma «Bembibre es Amable» y obtuvo el apoyo del Consistorio bembibrense dando lugar a un movimiento que refuerza la futura creación de un museo dedicado a las piezas del pintor de Bembibre que, según los deseos del mismo, ha cedido su compañera de vida, Maru Rizo, a la Villa del Boeza.

El recorrido, al que se sumaban participantes en cada parada, se inició en el barrio de la Estación conociendo el punto exacto del accidente que, en un juego de niños quebró las piernas de Amable dejándolo marcado para siempre.

En ese punto al igual que en las posteriores seis paradas de la ruta se contaba con la exposición de obras de Amable, todas ellas relacionadas con su amada localidad. Así, se recordaba su vinculación con cada uno de los puntos como la estación, la Escuela de Don Felipe, el puente de Susana González, el barrio de la Fuente, la calle Amable Arias, la confitería Ferrero y la plaza del Palacio.

En cada parada se escuchaba una copla — género musical que apasionaba al pintor— y se procedió a la lectura de poemas del propio Amable, con referencias a los libros ya editados, bien dedicatorias y referencias escritas por admiradores del trabajo de este bembibrense que siempre tuvo a su localidad natal como prioridad en su corazón y en su obra.

Detalles todos ellos que, ya pormenorizados pueden conocerse en la página https://www.bembibreesamable.es/ruta.