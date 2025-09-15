Gran éxito de público en la II Feria de las Rebajas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Feria de las Rebajas de Ponferrada se consolida, un año más, como una cita imprescindible al finalizar la temporada, y ya alcanza su vigesimoséptima edición. Organizada por la Asociación de Comerciantes Templarium en colaboración con el Ayuntamiento, este encuentro pretende incentivar el comercio local.

Por su parte, Felipe Álvarez, presidente de Templarium, destacó la gran afluencia de público a este evento comercial, que abrió sus puertas el pasado viernes con descuentos de hasta el 70%. «La afluencia está siendo masiva y estamos muy contentos», señaló, al tiempo que recordó los premios que se repartieron. Concretamente, ayer se entregaron 400 euros para gastar en los establecimientos de la asociación.

Los visitantes han podido encontrar una amplia variedad de productos —desde moda y calzado hasta óptica, marroquinería y moda infantil— en un entorno emblemático de la ciudad.

La feria estaba prevista inicialmente para finales de agosto, pero se decidió posponerla debido a los incendios en la comarca.