Ponferrada lanza cusos de compentencias digitales

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Innovación, que dirige David Pacios, y en colaboración con CyL Digital, lanza la convocatoria de cursos presenciales y gratuitos para los meses de septiembre y octubre. Se trata de una programación formativa sobre competencias digitales para la ciudadanía.

El primero de ellos estará dedicado a las gestiones online con la Administración Pública de forma sencilla (AEAT, Catastro, DGT, entre otros) y se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre, en horario de 10.00 a 12.30 horas. Este curso permitirá conocer y practicar la navegación por los sistemas y portales de la Administración, mostrando cómo realizar muchos trámites cotidianos desde casa.

Del 14 al 16 de octubre tendrá lugar la formación sobre Inteligencia Artificial: ChatGPT y otras herramientas, en horario de 16.00 a 18.30 horas, en el Ayuntamiento de Ponferrada (edificio Ciuden, aula Ponferrada Innova). En la era de la digitalización y la innovación constante, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable, revolucionando industrias y transformando la manera en que interactuamos con la tecnología. Este curso busca ofrecer una comprensión sólida de la IA, con especial atención a las herramientas generativas como ChatGPT, DALL·E, Google Gemini, entre otras, proporcionando las habilidades necesarias para utilizarlas de manera efectiva y ética.

Las personas interesadas en estas acciones formativas pueden inscribirse a través de la web de CyL Digital, en el teléfono gratuito 900 909 752 o mediante WhatsApp en el número 605 31 26 85.