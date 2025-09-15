Ponferrada oferta cursos de natación y gimnasia para todos los públicos

La natación es una de las ofertas para esta temporada.l. de la mata

Ponferrada

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, bajo la dirección de Eva González, ha anunciado la apertura de inscripciones para los diferentes cursos de natación y gimnasia que se impartirán en los espacios deportivos de la ciudad.

Los interesados podrán formalizar su matrícula en la taquilla de las piscinas climatizadas del Complejo Deportivo Lydia Valentín, donde también se podrá consultar toda la cartelería con información detallada de horarios y modalidades. Los cursos de natación están diseñados para cubrir una amplia gama de edades y necesidades. Así, hoy 15 de septiembre se iniciará la inscripción para las clases dirigidas a embarazadas y para personas mayores de 65 años, fomentando la actividad física adaptada a cada etapa de la vida.

El 16 de septiembre se dará paso a los cursillos de natación para los más pequeños, entre 2 y 5 años, con actividades pensadas para combinar diversión y aprendizaje.

Para los niños de 6 a 14 años y los adultos que deseen practicar natación por las tardes, las inscripciones comenzarán el 17 de septiembre, mientras que aquellos adultos que prefieran clases matinales podrán inscribirse a partir del 19 de septiembre.

Por otro lado, las actividades de gimnasia también cuentan con un calendario específico. El 23 de septiembre se abrirán las inscripciones para las actividades matinales en el Pabellón Lydia Valentín, que incluyen pilates, gimnasia suave, psicomotricidad y zumba.

Al día siguiente, 24 de septiembre, se podrá formalizar la inscripción en las clases de gimnasia de mantenimiento y zumba en la Sala Polivalente de la Piscina Climatizada, así como en las sesiones de aquagym en la Piscina Ángel Pestaña y en las actividades del Pabellón José Arroyo.

Para más información, los interesados pueden acudir directamente a las taquillas del Complejo Deportivo Lydia Valentín.