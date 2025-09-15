Arranca el curso universitario en el Campus

Esta semana fue el comienzo del curso en el campues berciano.dl

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha dado inicio esta semana al curso académico 2025/2026 con una jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes.

Tanto la vicerrectora del campus berciano, Pilar Marqués, como el resto de docentes y directores de área se han dirigido a los nuevos alumnos ofreciéndoles orientación y ayuda en esta nueva etapa, «cuatro años que pasan más rápido de lo que os imagináis», como les ha dicho Marqués.

Las actividades culturales y deportivas en las que pueden participar, las dudas más comunes que les surgirán este primer año y las singularidades del campus berciano han ocupado buena parte de los discursos de presentación.

Por su parte, Daniel Fernández, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULE, se ha referido a la calidad de la formación en las titulaciones ofertadas y les ha animado a aprovechar al máximo el tiempo y todo lo que la Universidad ofrece.

Como broche de oro, se hizo una «paellada» de bienvenida organizada por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de León que puso el el broche final al primer día de este nuevo curso.

Los estudiantes tienen un duro curso por delante y que seguro que aprovechan la experiencia.