Bembibre pone el broche final a las fiestas con el Día del Cristín

Un momento de la celebración de la procesión por las calles de Bembibre.L. de la mata

Publicado por M. A. Cebrones Bembibre Creado: Actualizado:

Gigantes y cabezudos, el Pendón de Bembibre, autoridades, trajes regionales y mantillas acompañaron el regreso del Cristo al Santuario del Ecce Homo en una jornada con destacado protagonismo de la Escuela Municipal de Música. La imagen del Cristín regresó al Santuario del Ecce Homo en la que es la jornada festiva más importante de la Villa del Boeza. Y lo hizo como es tradicional en uno de los actos más vistosos conocido tradicionalmente como «La comitiva de autoridades». La comitiva cuenta con la participación de gigantes y cabezudos encabezando el grupo que preside el Pendón de Bembibre.

Tras el Pendón, las cruces y símbolos de la Cofradía Ecce Homo y la imagen del Santín escoltados por fieles ataviados con trajes regionales o mantillas y tras él, la comitiva de autoridades de la que forman parte la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Silvia Cao, el mando de la Guardia Civil, la Jueza de Paz y autoridades de otros ayuntamientos.

Como cierre la sección de música tradicional de la Escuela Municipal de Música Beatriz Osorio cierra la comitiva que cuenta con la participación de numeroso público. Una vez en el Santuario una misa ccelebrada y posteriormente el regreso de toda la comitiva, por la Villavieja, a la iglesia parroquial de San Pedro donde ofreció la Banda Municipal de Música el tradicional concierto del Cristín. Con otras actividades complementarias la jornada final de Fiestas del Cristo 2025 en Bembibre se cerró con la habitual merienda popular en la Plaza Mayor.

Bembibre dice adiós a unas fiestas cargadas de actividades para todos los públicos.

Desde el pasado viernes, cuando arrancaron con el pregón de Luis Calvo, se ha sucedido un amplio abanico de propuestas que han incluido el tradicional Concurso de Entibadores, la música de las mejores orquestas y el éxito del concierto de La Fuga.