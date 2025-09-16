La Térmica acoge el sábado 20 el Festival Familiar Cultural

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge el sábado, 20 de septiembre, la celebración del Festival Familiar Cultural, una iniciativa del programa Dinamiz-ARTj, que contará durante toda la jornada con espectáculos de magia, circo y con actuaciones musicales para todos los públicos.

A las 12 horas está prevista la primera de las actuaciones de la jornada, para lo que Galitoon presentará «The Show Moscón», un espectáculo de humor en el que un armario abre sus puertas, representando un circo que está presentado por un moscón rollizo, a los diferentes números que hay en su interior.

Por la tarde, a las 16.30 horas, será el turno para Klin Klan Klown, con su propuesta «El Payaso», en el que el personaje principal representa la libertad y la anarquía del mundo infantil en un espectáculo de teatro y circo gestual, interactivo y participativo, con números de mímica, magia, malabares y música.

A las 18 horas, Dr. Sapo llegará con el espectáculo musical «El Diferente». Kikiribu actuará a las 20 horas con «Del Bierzo al son».

Para finalizar, a las 22 horas, la formación musical Mañana Viernes, un grupo de indie rock, dará a conocer sus temas con influencias del pop y el rock de las décadas de los 70, 80 y 90.

Además de las actuaciones, para amenizar aún más la jornada, se instalarán hinchables.