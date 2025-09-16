Coalición por el Bierzo quiere el Centro del Fuego en la comarca

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo (CB) ha presentado una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León que traslade a la comarca el Centro de Defensa Contra el Fuego, con el fin de mejorar la prevención y el manejo de los incendios forestales.

Los bercianistas sostienen que la comarca del Bierzo está «entre las zonas con mayor riesgo de incendios en la región, por lo que considera esencial disponer de recursos cercanos que faciliten la formación, la investigación y la intervención en emergencias forestales». La moción será debatida en los próximos plenos y, de aprobarse, se enviará a la Junta de Castilla y León para su consideración.

En el texto se resalta que la orografía de la comarca y la presencia de especies vegetales adaptadas al fuego convierten a la zona en un espacio idóneo para probar y desarrollar técnicas avanzadas de extinción. Además, destaca la importancia del patrimonio natural y cultural, con espacios protegidos como la Reserva de la Biosfera de Los Ancares, Las Médulas o zonas ZEPA como el lago de Carucedo, que acogen especies incluidas en el libro rojo de vertebrados de España.

Coalición por el Bierzo recuerda que la Ley de Montes y el Decreto Infocal recomiendan adecuar la estructura de lucha contra incendios a las áreas de mayor riesgo, lo que respalda su propuesta. Según el partido, el traslado del Centro del Fuego también podría descentralizar la administración autonómica, favorecer la equidad territorial y promover el Grado de Forestales en la comarca, actualmente con baja matriculación.

«Creemos firmemente en la importancia de la descentralización de las instituciones, tanto autonómicas como estatales, y que esta descentralización no sea exclusiva de capitales de provincia, en especial en nuestra región que posee el Consejo comarcal del Bierzo que por su singularidad y trayectoria institucional aparecen recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007) y en la Ley 1/1991, de 14 de marzo, del Consejo Comarcal. No es aceptable que en León podamos encontrar organismos autonómicos como el EREN, el propio Centro de Defensa contra el Fuego (CDF)». «Es hora de que la Junta corrija este desequilibrio territorial y demuestre con hechos su voluntad de descentralizar las instituciones».