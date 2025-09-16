Ponferrada se vuelca con los actos de la celebración del Día de Alzheimer

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Bajo el lema «Igualando derechos» se presentó ayer la programación del Día Mundial del Alzheimer, que pretende «sensibilizar, visibilizar y compartir momentos inolvidables» para apoyar a las personas afectadas y a sus familias.

La extensa programación fue dada a conocer por la presidenta de Alzheimer Bierzo, Ana Pilar Rodríguez, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas; la concejala de Deportes, Eva González, y el presidente de la Asociación El Reloj, Ramiro Manzano.

Entre las actividades principales destacan el reconocimiento a la Asociación El Reloj como Entidad Amigable con el Alzheimer 2025 y la lectura del manifiesto oficial, además de la II Marcha Solidaria Inolvidable, abierta a toda la ciudadanía, que tendrá lugar el domingo 21. Se trata de un recorrido circular de 4,5 km con salida en la Plaza del Ayuntamiento. La cuota de inscripción es de 6 euros.

Ese mismo domingo se iluminará de azul el Ayuntamiento en un acto simbólico para conmemorar el día de las personas que no pueden recordar. A esto se suma el concierto solidario de Full Stop, previsto para el viernes 3 de octubre en la Sala H.

Con estas propuestas, AFA Bierzo refuerza su compromiso de igualar derechos y dar visibilidad a una enfermedad que afecta a miles de familias en la comarca y en todo el país.

Por su parte, Alexandra Rivas resaltó la «labor» que desempeñan este tipo de asociaciones y reiteró el compromiso del consistorio ponferradino.

La presidenta de la asociación, Ana Pilar Rodríguez, advirtió de un «colapso» en los servicios que prestan debido al creciente número de casos, cada vez más frecuentes en personas de menor edad.

Y es que el aumento de usuarios se debe tanto al envejecimiento de la población como a la mayor precisión de los diagnósticos, y que ya hay pacientes con menos de 50 años.

Aunque el centro principal tiene capacidad para unas 60 plazas, en distintos turnos atiende a unas 200 personas. También en el segundo centro, el de Emilia Casaleiro se acoge a otras 30.

De hecho, Ana Pilar Rodríguez considera que muchas personas jóvenes rechazan acudir porque sienten que todavía no les corresponde.