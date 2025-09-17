Diario de León


El Campus de Ponferrada organiza una formación sobre la prevención de los incendios

Uno de los incendios de agosto en Molinaseca.ana F. barredo

Eva Friera Aller
Ponferrada

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León será sede este mes de septiembre de la Semana Formativa «Ante los incendios: información y formación», iniciativa enmarcada en la campaña de prevención de incendios forestales #plantémonoscontralosincendios puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras y docentes de la ULE Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras.

Organizada con el objetivo de sensibilizar y formar a la sociedad en la prevención y respuesta ante incendios forestales, el evento ofrecerá información contrastada y herramientas prácticas para afrontar un fenómeno cada vez más presente debido al cambio climático y a la transformación del territorio.

Con la asistencia y participación de expertos y especialistas de referencia en el ámbito nacional e internacional, el programa incluye dos jornadas abiertas a la comunidad universitaria y al público en general en las que se abordarán, desde el debate y la divulgación, temas como la preparación y la autoprotección frente a incendios en la interfaz urbano-forestal.

Este primer acto contará con la presencia del catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida Víctor Resco de Dios, uno de los principales referentes internacionales en el estudio de incendios forestales y sus implicaciones en el cambio climático. Doctor por la Universidad de Wyoming (EE. UU.), ha desarrollado parte de su carrera investigadora en centros de prestigio en Australia, Estados Unidos y Europa. Su experiencia le ha llevado a participar como asesor y conferenciante en foros internacionales, incluyendo una intervención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la problemática global de los incendios forestales y la necesidad de estrategias de prevención y adaptación.

La jornada se celebrará el 23 de septiembre en el salón de actos del Edificio de Servicios (Campus de Ponferrada) y dará comienzo a las 18.30 horas.

La segunda actividad, centrada en la autoprotección y la gestión de incendios en zonas donde confluyen áreas urbanas y forestales, se celebrará el 25 de septiembre a las 17.30 horas.

