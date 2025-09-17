El Campus de Ponferrada organiza una formación sobre la prevención de los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León será sede este mes de septiembre de la Semana Formativa «Ante los incendios: información y formación», iniciativa enmarcada en la campaña de prevención de incendios forestales #plantémonoscontralosincendios puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras y docentes de la ULE Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras.

Organizada con el objetivo de sensibilizar y formar a la sociedad en la prevención y respuesta ante incendios forestales, el evento ofrecerá información contrastada y herramientas prácticas para afrontar un fenómeno cada vez más presente debido al cambio climático y a la transformación del territorio.

Con la asistencia y participación de expertos y especialistas de referencia en el ámbito nacional e internacional, el programa incluye dos jornadas abiertas a la comunidad universitaria y al público en general en las que se abordarán, desde el debate y la divulgación, temas como la preparación y la autoprotección frente a incendios en la interfaz urbano-forestal.

Este primer acto contará con la presencia del catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida Víctor Resco de Dios, uno de los principales referentes internacionales en el estudio de incendios forestales y sus implicaciones en el cambio climático. Doctor por la Universidad de Wyoming (EE. UU.), ha desarrollado parte de su carrera investigadora en centros de prestigio en Australia, Estados Unidos y Europa. Su experiencia le ha llevado a participar como asesor y conferenciante en foros internacionales, incluyendo una intervención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la problemática global de los incendios forestales y la necesidad de estrategias de prevención y adaptación.

La jornada se celebrará el 23 de septiembre en el salón de actos del Edificio de Servicios (Campus de Ponferrada) y dará comienzo a las 18.30 horas.

La segunda actividad, centrada en la autoprotección y la gestión de incendios en zonas donde confluyen áreas urbanas y forestales, se celebrará el 25 de septiembre a las 17.30 horas.