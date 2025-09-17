Ponferrada recibe el sello de la Junta por su cooperación internacional

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada es una ciudad más solidaria y así lo ratifica el reconocimiento de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León por el compromiso social del municipio en la cooperación internacional al desarrollo que recogió ayer el alcalde Marco Morala.

«La Ponferrada solidaria en que creemos se preocupa prioritariamente por el bienestar y el desarrollo de los ponferradinos, pero no olvida su proyección más allá de nuestro término municipal, como no lo ha hecho en ningún momento a lo largo de nuestra historia. No hay que olvidar que en los últimos años ha habido muchos cooperantes ponferradinos que han mostrado nuestro altruismo en diferentes lugares del planeta. En un mundo globalizado, la mejor prevención de unas migraciones descontroladas es la cooperación para reducir las diferencias en origen y hacer posible un equilibrio mundial. Es una labor ingente y que corresponde a otras administraciones, pero el Ayuntamiento de Ponferrada colabora en sus posibilidades y la sociedad ponferradina lo hace también», precisó.

Por su parte, Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha destacado la voluntad de trabajar conjuntamente con el consistorio, por reforzar la presencia exterior de Ponferrada en forma de proyectos de desarrollo con un elevado nivel de cofinanciación autonómica. Y es que en Ponferrada se trata de acompañar el esfuerzo de asociaciones, fundaciones y personas de toda condición y creencias que trata de mejorar el mundo, empezando por los más pequeños, que «nos recuerdan que la solidaridad es una de nuestras señas de identidad». «La solidaridad es un valor fundamental que define a nuestra sociedad, y este sello nos anima a seguir trabajando para que nuestra mano amiga llegue a aquellos que más lo necesitan, contribuyendo a un mundo más justo y equitativo".