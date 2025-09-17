Nueva marquesina en la avenida de Portugal de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Ambiente, Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Carlos Fernández, ha culminado la instalación de una nueva marquesina en la avenida de Portugal, a la altura del número 113, que a partir de ahora ofrecerá servicio a los usuarios del transporte público. Esta actuación, impulsada desde el área de Transporte y Movilidad, responde a una demanda reiterada de los vecinos de la zona, que en numerosas ocasiones habían solicitado una mejora en las infraestructuras de espera para los autobuses urbanos.

Por otro lado, ayer martes comenzó la Semana Europea de la Movilidad, con actividades para el fomento del transporte público que se desarrollarán hasta el lunes 22 de septiembre.

Durante la jornada de ayer se celebraron cursos de circulación segura en bicicleta para escolares, así como un taller de metrominuto para primaria, con el objetivo de resaltar la proximidad entre los distintos puntos de la ciudad e incentivar los desplazamientos a pie.

La programación de hoy se centra en cursos de circulación segura para escolares y en un partido por la integración en el parque El Plantío, con la participación de Aprona, Alfaem, CEE Bergidum, Policía, Ayuntamiento y Bomberos.