Los sindicatos sanitarios no ven «cambios» en el Hospital con la nueva gerencia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los sindicatos sanitarios CCOO, Satse, UGT y CSIF han hecho balance al cumplirse un año de la llegada de Juan Ortiz de Saracho a la gerencia del Hospital de El Bierzo.

Tras mantener encuentros individuales con él, aseguran que se trata de un responsable «abierto al diálogo y dispuesto a pactar», aunque sin cambios significativos. No obstante, destacan la realización de obras en el complejo asistencial berciano en los últimos meses. Del mismo modo, esperan que se tomen medidas ante la falta de profesionales en áreas como Oncología o Cardiología.

Los representantes de los trabajadores esperan mantener una reunión oficial conjunta después del 23 de septiembre, fecha en la que estará operativa la Junta de Personal, que desde hace un año permanece inactiva.

Además, medio centenar de trabajadores sanitarios se concentró ayer a las puertas del Hospital de El Bierzo, al igual que en otras ciudades españolas, para exigir la finalización de la negociación de la reforma del Estatuto Marco, la norma básica que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

Entre las propuestas de este colectivo se encuentran la jubilación anticipada o parcial, la actualización de las categorías de trabajo, la mejora de la jornada laboral para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, la implantación de la jornada de 35 horas en todas las autonomías y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras. A través de esta concentración, se reclama al Ministerio de Sanidad que la negociación de la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud «contemple todos los cambios necesarios».

Por otro lado, la Federación de Sanidad de CCOO en la comarca alertó de la falta de facultativos, una situación que está afectando a especialidades como anestesia, radiología, oncología o cardiología y que consideran «crítica para garantizar la atención sanitaria». Denuncian que algunos servicios funcionan de manera limitada por falta de especialistas, informa Efe.