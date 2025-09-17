El Banco de Alimentos sigue a la espera para llenar la despensa

En estos momentos hace falta leche en el Banco de Alimentos.ana F. Barredo

Eva Friera Aller Ponferrada

El Banco de Alimentos del Sil continúa a la espera de recibir las subvenciones de las administraciones para poder mantener su actividad en la comarca del Bierzo.

Según explicó su presidenta, Esther Reyes, se prevé que a finales de octubre o comienzos de noviembre se hagan efectivos los pagos que aportan tanto la Diputación de León como el Ayuntamiento de Ponferrada, que «ya están en trámite», para que esta entidad pueda seguir llegando a las personas con mayores necesidades con productos de primera necesidad.

«Tenemos una economía ajustada, a la espera de que lleguen las subvenciones», resaltó la presidenta.

El funcionamiento del banco de alimentos requiere de una logística precisa y constante: para que una familia en situación de vulnerabilidad pueda tener un plato de comida caliente, todo el engranaje debe funcionar a la perfección. Según Reyes, actualmente disponen de productos, aunque siempre hace falta algo tan imprescindible como la leche.

No obstante, la despensa del Banco de Alimentos del Sil podrá llenarse gracias a la solidaridad de la ciudadanía en la Gran Recogida que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre, no solo en la comarca berciana, sino también a nivel nacional, antes de la llegada de la Navidad.

El Banco de Alimentos del Sil también desempeñó un papel importante durante los incendios del pasado mes de agosto. En esta línea, Reyes recordó que sirvieron agua embotellada a las zonas afectadas.

Cualquier persona o entidad que desee colaborar puede hacerlo acercándose a sus instalaciones, situadas en los bajos del estadio El Toralín, en horario de 09.00 a 13.00 horas.

La labor del Banco de Alimentos del Sil es esencial para cientos de familias del Bierzo, Laciana e incluso de la vecina Valdeorras.

Hoy, cuando la demanda aumenta y los recursos se reducen, cada ayuda cuenta. Donar alimentos, ofrecer unas horas como voluntario o difundir su causa puede marcar una diferencia real.

La solidaridad de la ciudadanía llena despensas y devuelve esperanza a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles y que necesitan de la solidaridad.