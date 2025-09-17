El cocinero berciano que competirá por lograr las mejores bravas del mundo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El restaurante Le Qualité Tasca, ubicado en la conocida calle Ponzano de Madrid y propiedad de Marcos Gavela, natural de Chano, en el Valle de Fornela, ha llegado una vez más a la final del concurso que elige Las Mejores Bravas del Mundo.

Se trata del certamen organizado por Palencia Brava, cuya final se disputará el lunes 29 de septiembre de 2025 en el Hotel Rey Sancho de la capital palentina. Allí, un jurado de reconocido prestigio evaluará los platos y elegirá las mejores patatas bravas del mundo en esta edición.

Cabe destacar que, junto al berciano afincado en Madrid, competirán cocineros procedentes de diez provincias de toda la geografía española. Concretamente, llegarán desde Alicante, Asturias, Badajoz, Cádiz, Huesca, A Coruña, Tarragona, Toledo y Bizkaia, entre otras.

Le Qualité Tasca ya obtuvo el Premio a la Innovación en Las Mejores Bravas del Mundo 2024. Del mismo modo, se alzó con el título de subcampeón del mundo en 2022.

En esta ocasión, se espera que vuelva a destacar gracias a su receta de un clásico de la gastronomía española: las patatas bravas.