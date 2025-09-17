La Gala del Comercio de Ponferrada premia a Solera Berciana y a Cima

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La asociación de comerciantes El Centro Mola de Ponferrada que preside Iván Rodríguez, creada para tratar de dinamizar el cambiar el rumbo de la economía comercial (la del pequeño comercio de proximidad) del centro de la capital berciana, se reunía en la pasada jornada para elegir tres de los quince premios que se entregarñan en la Gala del Comercio, prevista y organizada para el próximo 4 de octubre, con presencia de destacados representantes del mundo del espectáculo como Carlos Baute o Millán Salcedo. En el hostal Río Selmo se reunía el jurado, entre los que se encontraba el director de La 8 Bierzo Televisión, Germán Gavela, y la presentadora del Magazine, Olaia Rueda, junto con los concejales David Pacios y Alexandra Rivas, que decidían por mayoría premiar a la coral Solera Berciana. En ella se fijaron por su trayectoria en Ponferrada y la comarca durante los últimos 52 años, y con mención especial por el reciente fallecimiento de su directora, Teresa.

Además, entre los premios adelantados de la terna que ayer se daban a conocer por El Centro Mola estaban el Bembibre Hockey Club en el apartado dedicado al deporte berciano, así como para la Ciudad Mágina, una iniciativa de muchos años a la que también se quiere reconocer su trayectoria durante las fiestas para los más pequeós y población juvenil. En el apartado de institución social el jurado decidía por unanimidad premiar la labor integradora y formativa de Asprona Bierzo. El presidente del Centro Mola, Iván Rodríguez, dijo que este año la gala del comercio traspasará fronteras, y se espera salir del Bierzo con influencia en el resto de la provincia y también con aspiraciones en la comunidad autónoma, con reconocimientos en ese ámbito. «Queremos que la Gala del Comercio evolucione y sea más global, y un evento que suene fuera de nuestras fronteras», dijo Rodríguez.