La Junta prevé que esté listo para noviembre el Mirador de Orellán

La Junta de Castilla y León anunció ayer la recuperación total del Mirador de Orellán, calculada —si todo marcha según lo previsto— para el mes de noviembre. Además, en breve comenzarán los trabajos de desescombro del Aula Arqueológica. «Estoy seguro de que antes de finales de septiembre se iniciarán los trabajos del Mirador», puntualizó. Así lo afirmó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, tras la celebración de una nueva reunión del equipo técnico interinstitucional de recuperación de Las Médulas, que tuvo lugar en la Casa del Parque de Carucedo. «Va a empezar ya el desescombro del Aula, y es un proyecto muy sólido que va a mejorar lo que existía. Estamos realizando un proyecto que lo perfecciona», precisó.

Santonja aseguró que se ha dado un paso firme hacia la recuperación y conservación de este enclave único, Patrimonio Mundial de la Humanidad. «Yo no voy a estar satisfecho hasta que este proceso que hemos iniciado de recuperación no lo tengamos acabado como es debido», insistió. Además, destacó «el trabajo coordinado» entre la Junta y la Diputación; el Consejo Comarcal del Bierzo; los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes; representantes del CSIC, UNESCO, ICOMOS, el Ministerio de Cultura, colegios profesionales y la Fundación Las Médulas. Un trabajo que, al tratarse de un bien Patrimonio Mundial, «implica a muchas instituciones y requiere pasos firmes y seguros que a veces no van a la velocidad que todos desearíamos, pero que son imprescindibles para salvaguardar un patrimonio que, en este caso, tiene un carácter excepcional».

Por otro lado, se desaconseja el acceso de turistas a Las Médulas hasta que se determinen las zonas seguras para las visitas y hasta que esté finalizado el informe en octubre. Actualmente, una veintena de miembros del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja sobre el terreno en labores de asesoramiento científico-técnico para analizar las consecuencias del incendio y orientar en la recuperación del paraje. Estos expertos, que ayer han compartido los avances en los trabajos de campo durante la reunión. Además, se han detectado varias visitas privadas en la zona de los incendios, a que consideran «muy peligrosas», remarcó el presidente del Consejo Comarcal.

Santonja subrayó también que se ha formalizado un informe que recoge 39 áreas de actuación, con aspectos fundamentales como el abastecimiento de agua, la red de carreteras, la iluminación, las telecomunicaciones, la recogida de residuos, el transporte público y la gestión del patrimonio cultural y natural, en el que se incluyen elementos como miradores, señalética y vallados. «La revisión y el análisis del estado de conservación y la definición de áreas de intervención, según los distintos ámbitos de responsabilidad, nos permiten avanzar con claridad, eficiencia y eficacia en la recuperación».