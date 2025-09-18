Morala atiende las peticiones de los pueblos del fuego

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Prosiguen los trabajos para recuperarse en los pueblos de Ponferrada después de la catástrofe ambiental registrada durante más de veinte días del pasado mes de agosto. En este sentido, desde las administraciones públicas pretenden que los afectados sepan de primera mano las actuaciones a desarrollar y también quye aprecien el contacto directo para recibir propuestas e inquietudes, En este sentido, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha iniciado las visitas a las localidades del municipio que tuvieron que ser desalojadas durante los incendios forestales del pasado mes de agosto, cumpliendo así el compromiso alcanzado en la reunión del 4 de septiembre con los representantes de las pedanías. En la visita de este pasado miércoles, el regidor ha estado acompañado por los concejales Iván Alonso, Lidia Coca y Luis Antonio Moreno, así como por representantes del Speis, de la Policía Municipal y de Protección Civil, todos ellos directamente implicados en las labores desarrolladas durante los incendios y en el seguimiento posterior. Durante los encuentros, el mandatario municipal ha hecho entrega a cada localidad de la carta remitida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se expresa el reconocimiento a la fortaleza de los vecinos y el compromiso de la administración autonómica con la recuperación de las zonas afectadas. El objetivo de estas visitas es avanzar en la mejora del medio rural y abordar medidas de recuperación tras los incendios forestales en los diferentes pueblos del municipio. El regidor ha querido escuchar la opinión tanto de los vecinos y los pedáneos Sigifredo Verdial y José María Morán y saber si están encontrando dificultades en la tramitación de las ayudas puestas en marcha por la Junta. Por este motivo, les ha recordado la existencia del punto de atención creado específicamente en el edificio municipal de la Ciuden, donde se ofrece asesoramiento directo para facilitar dichos trámites. De igual manera, en paralelo, los servicios municipales que intervinieron en las emergencias están elaborando un análisis de los protocolos de actuación, con el fin de mejorar los procedimientos locales y trasladar propuestas de refuerzo a nivel autonómico. En este trabajo se está contando con la participación activa de los pueblos, que son quienes mejor conocen su entorno inmediato. «Este equipo de Gobierno comparte la voluntad de los pueblos de poner en marcha medidas preventivas que eviten o, al menos, aminoren los riesgos derivados de los incendios forestales, que actualmente presentan dinámicas mucho más peligrosas que en años anteriores, como desgraciadamente quedó demostrado el pasado mes de agosto», resaltaba el alcalde de Ponferrada, Marco Morala tras la visita a las poblaciones.