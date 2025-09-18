Ponferrada inicia las obras de reparación de aceras en el entorno del Colegio Peñalba

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada anunció este pasado miércoles el inicio de las obras en el espacio entre la avenida Huertas del Sacramento y el Colegio Infantil Peñalba, cuyo pavimento «se encontraba muy deteriorado, con las aceras levantadas por el efecto de las raíces de los plátanos de la zona ajardinada».

La obra, con un importe de adjudicación de 48.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, afectará a una superficie de alrededor de 1.000 metros cuadrados y servirá para demoler y sustituir el pavimento deteriorado por un nuevo acabado accesible. Además, se reformará una parte del aparcamiento al pie de esta zona peatonal y se mejorarán las áreas ajardinadas.

La concejala de Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos, Transparencia y Fomento, Lidia Coca, explicó que «la reparación va a ser integral», ya que no solo afectará al pavimento y al aparcamiento, sino que también lo hará a los suministros de una zona «con muchos vecinos que han trasladado que la actuación era realmente necesaria». Esta iniciativa es una más de las acometidas por el Ayuntamiento de Ponferrada en el Polígono de las Huertas del Sacramento.