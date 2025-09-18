El albergue San Nicolás celebra sus 25 años de historia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Albergue Municipal San Nicolás de Flüe conmemorará el próximo fin de semana, concretamente del 25 al 28 de septiembre, sus veinticinco años de historia con un conjunto de actos que unen la reflexión histórica, el diálogo entre asociaciones jacobeas y la memoria agradecida hacia quienes han sostenido durante este cuarto de siglo la vida del albergue. Aunque la programación del aniversario se prolongará en los próximos meses con rutas de conocimiento del Camino de Santiago por Ponferrada y con excursiones por etapas, los actos que se celebrarán la próxima semana se enmarcan en torno al día de San Nicolás de Flüe, patrón de Suiza y patrono del albergue debido a su mezenazgo, y constituyen el núcleo más institucional y solemne de la efeméride.