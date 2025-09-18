Ponferrada reactiva la declaración BIC de Conjunto Histórico 49 años después

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta ha puesto en marcha el expediente para declarar a la ciudad de Ponferrada como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico. La iniciativa ha salido a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el jueves 18 de septiembre, con el fin de que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente. Según el jefe de servicio de Ordenación, Enrique Gilarranz, el expediente en cuestión se encuentra disponible para su consulta en la plataforma del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León a través del siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=5274&tipo=Inmueble&ruta=. La consulta física al expediente se podrá realizar en el Servicio Territorial de Cultura,

Turismo y Deporte de León, previa concertación de cita en el

teléfono 987296946.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ante la publicación en el Bocyl del periodo de información pública dentro de la tramitación administrativa para la declaración de Ponferrada como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, afirmaba que desde que llegó a la alcaldía, uno de sus máximos compromisos con la ciudadanía y con la propia institución "es la promoción de una Ponferrada cultural que encuentra en su patrimonio histórico y artístico, no solo una de sus principales señas de identidad, sino también una palanca de futuro". Dice el regidor que no se trata solamente de una declaración, "sino primordialmente de promover una protección y un cuidado de ese patrimonio para dejárselo a las generaciones futuras”.

El actual equipo de Gobierno ha retomado el impulso de este procedimiento, que lleva incoado 49 años desde que el Ayuntamiento iniciara el trámite. “Estamos persiguiendo el objetivo de alcanzar los máximos reconocimientos y protecciones para nuestro patrimonio, lo que incluye promover avances en aquellos procedimientos y figuras de protección y de reconocimiento público patrimonial y turístico que llevaban tiempo paradas. Este es un gran ejemplo de ello. Creemos que se han reforzado las razones para disponer de esta figura como consecuencia de la intensa labor de recuperación y protección patrimonial que caracteriza a Ponferrada. Somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y no hay por tanto posibilidad para el triunfalismo ni el conformismo. Empezando por qué necesitamos que este procedimiento finalice, pero esto es un claro indicio de que estamos en el buen camino. El reconocimiento oficial de nuestro casco histórico es un ejemplo para otros monumentos o recursos patrimoniales, que pueden ver en el futuro mejorada su protección como consecuencia de insertarse en un espacio que merece el reconocimiento público. La historia de Ponferrada, su patrimonio histórico y artístico, el interés de los ponferradinos actuales y el beneficio para el futuro, nos lleva a impulsar este tipo de acciones”, manifestaba el alcalde Marco Morala.

Dice el expediente que actualmente el Conjunto Histórico de Ponferrada conserva parte de su tejido medieval, especialmente en el recorrido que desde el Castillo se dirige hasta la plaza de la Encina, la calle del Reloj o la Plaza del Ayuntamiento, hasta llegar a la antigua Iglesia de San Antonio. Además el conjunto conserva relevantes construcciones, como el Castillo, declarado Bien de Interés Cultural, y elementos de destacado valor arquitectónico

o histórico, como el Puente sobre el río Sil, la Basílica de La Encina, el Convento de las Concepcionistas Franciscanas, la Iglesia de San Andrés, el Hospital de la Reina, la Iglesia de San Antonio del Campo, la Real Cárcel situada en la calle del Reloj, la Torre del Reloj, la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, la Casa Consistorial, la Casa de los Escudos en la calle Gil y Carrasco, la Casa de los Macías situada en la calle Jardines, y las Cuadras, situadas en la calle Gil y Carrasco. "Ciudad con un pasado histórico remarcable, desde épocas prerromanas, pasando por el período medieval vinculado al Camino de Santiago y el auge de la industria del hierro y carbón de principios del siglo XX, hoy mantiene la huella de todos los valores

históricos, artísticos y paisajísticos que la hacen merecedora de la declaración de Conjunto Histórico", resalta el expediente.