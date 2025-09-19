Nuevo paso para la granja y bodega en San Esteban

El proyecto inversor va viento en popa y los trámites administrativos también avanzan. El Ayuntamiento de Ponferrada sacaba ayer a información pública la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico, promovida por la sociedad «Pescaderías Coruñesas», para la restauración, puesta en uso de una bodega histórica y la construcción de estancias complementarias en la denominada granja de Santullano, en las cercanías de la localidad de San Esteban de Valdueza, dentro del término municipal de Ponferrada. La solicitud de uso de suelo rústico en San Esteban de Valdueza es en el polígono 71, parcelas 14-15-16-20.

El concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, firmaba la orden de someter dicho expediente al trámite de información pública durante el plazo de veinte dias a contar a partir del siguiente al de la última publicación preceptiva, (uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y Boletín Oficial de Castilla y León) a fin de que cuantas personas puedan tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular las alegaciones que estimen oportunas.

El grupo empresarial de origen leonés compró hace unos años San Esteban de Valdueza un monasterio del siglo XII (la Granja de Santullano) históricamente ligada a la producción agrícola y al vino. A finales del año pasado recibía la aprobación de la Comisión de Patrimonio para realizar nuevas obras. Según sus mentores, comenzaron con un terreno de 12 hectáreas y el proyecto supera ya más de 60. Tienen una huerta ecológica para suministrar únicamente a sus restaurantes y están desarrollando también el proyecto vitivinícola a futuro, que implica la recuperación de todo el valle de entrada a lo que es la Tebaida y el Valle del Silencio. Tal como decía Diego García Azpiroz, consejero delegado de Pescaderías Coruñesas, están transformando el paisaje con una iniciativa a largo plazo. Era un lugar hasta no hace mucho abandonado.