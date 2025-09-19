Hoy abre en Pérez Colino el mercado de temporada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada celebrará hoy viernes 19, y mañana, una nueva edición de los Mercados de Temporada, en esta ocasión el Mercado de Verano, originalmente previsto para agosto, pero que tuvo que ser pospuesto debido a los incendios forestales. La cita se llevará a cabo en la avenida Pérez Colino el viernes de 17.30 a 21.30 horas y el sábado de 10 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas. Los asistentes podrán recorrer cerca de 30 puestos que ofrecerán productos artesanos y de la huerta berciana y disfrutar de los sellos de calidad que distinguen los productos de El Bierzo. Además, durante ambas jornadas, están programadas varias actuaciones musicales. Así, el viernes, a las 21 horas, el grupo Astral Riders ofrecerá un concierto en directo, mientras que el sábado, a las 11 horas, un grupo de gaiteros animará la mañana y a las 21 horas, Capitán Moscú.