Había sido aplazado por los incendios

Hoy abre en Pérez Colino el mercado de temporada

En junio ya se celebró con éxito el mercadillo.

En junio ya se celebró con éxito el mercadillo.

Redacción
Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada celebrará hoy viernes 19, y mañana, una nueva edición de los Mercados de Temporada, en esta ocasión el Mercado de Verano, originalmente previsto para agosto, pero que tuvo que ser pospuesto debido a los incendios forestales. La cita se llevará a cabo en la avenida Pérez Colino el viernes de 17.30 a 21.30 horas y el sábado de 10 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas. Los asistentes podrán recorrer cerca de 30 puestos que ofrecerán productos artesanos y de la huerta berciana y disfrutar de los sellos de calidad que distinguen los productos de El Bierzo. Además, durante ambas jornadas, están programadas varias actuaciones musicales. Así, el viernes, a las 21 horas, el grupo Astral Riders ofrecerá un concierto en directo, mientras que el sábado, a las 11 horas, un grupo de gaiteros animará la mañana y a las 21 horas, Capitán Moscú.

