Comienzan tres días de Fiesta de las Rebajas

Ponferrada se llena estos días de ferias y eventos de todo tipo. Uno de ellos es la Fiesta de las Rebajas, que promueven los cerca de un centenar de comercios del centro de la ciudad, el comercio de proximidad, auspiciado bajo la marca de la asociación de comerciantes y hosteleros de El Centro Mola, con una decena de expositores. En esta ocasión, hoy viernes y a lo largo de mañana sábado y también el domingo, la Fiesta de las Rebajas presentada ayer en el Museo de la Radio Luis del Olmo por el concejal de Comercio David Pacios y el presidente de la asociación de comerciantes Alberto Pérez, será en la Galería Popp Up de Ponferrada. Habrá descuentos de hasta el 80% del precio.