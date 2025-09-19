Expertos europeos piden un plan para la Tebaida Berciana

Un grupo superior a 60 especialistas europeos en restauración monumental participan desde este viernes y hasta el domingo en el XIV Encuentro Científico de la Academia del Partal, que se celebra en Ponferrada con la zona de la Tebaida Berciana como eje central de debate. Los profesionales reclaman un plan integral de gestión que garantice la conservación de este enclave único, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1969 pero «aún sin una estrategia clara». El coorganizador del encuentro es Javier Ramos y destacaba que «no basta con declarar BIC, sino hay que gestionarlos». El foro, que reúne también a un centenar de especialistas de forma telemática, contará con ponentes como Fernando Cobo, responsable de la restauración del Castillo de los Templarios; Eloi Algorri, en Montes de Valdueza; o Sergio Lorenzo, autor de un inventario con más de 1.200 piezas catalogadas de la Tebaida. El concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, ha anunciado que el expediente de protección de la Tebaida, paralizado desde 2002, se ha reactivado con la nueva Ley de Patrimonio. Eso permitirá sumar un nuevo BIC al registro municipal y, según el edil, «abre la puerta a ampliar la declaración a los cuatro Compludos para hacer justicia con la historia». Iván Alonso puso de manifiesto que la Junta ha concedido 480.000 euros para la recuperación del Castillo y la Tebaida, así como otros 500.000 euros para la gestión de albergues en la zona. El encuentro se prolongará hasta el domingo con sesiones en el Castillo de los Templarios, el Monasterio de Montes y en Peñalba de Santiago, en las que se abordará la situación del patrimonio berciano y la necesidad de nuevas estrategias de conservación.

Se conoce como Tebaida berciana a la zona montañosa que desde antiguo ha estado aislada por lo agreste del terreno del Valle del Silencio, en el sureste de la comarca de El Bierzo y en la que se establecieron, a partir del siglo IV, numerosos de los primeros ermitaños cristianos buscando el retiro para dedicarse a la oración y la meditación. Para Javier Ramos, la Tebaida es «el corazón del Bierzo» y su futuro debe abordarse con medidas a largo plazo, incluidas actuaciones en la masa forestal para prevenir incendios.