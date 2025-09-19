Lusío y Arnado reciben fondos por los daños del fuego

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las ayudas para paliar los daños ocasionados en infraestructuras públicas y privadas por culpa de los incendios del pasado mes de agosto siguen liberándose por parte de la Junta de Castilla y León. En la pasada jornada, el Consejo de Gobierno aprobaba mejoras para la reconstrucción y sustitución del alumbrado público dañado por las llamas.

En el municipio de Oencia llegan 52.000 euros. Se trata de dos ayudas para reparar el alumbrado público en dos de los pueblos de este municipio del Bierzo Oeste. En concreto se destinan 42.000 euros para la luz pública de calle en el pueblo de Lusío, que como se recordará fue muy castigado por las llamas. Otros 10.000 euros van dfestinados al alumbrado público del pueblo de Arnado, también muy afectado. También fueron liberados 5.500 euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas por lucro cesante. Son 4 en el Bierzo (Salientes, Médulas, Orellán y Molinaseca).