Llevan a juicio al anterior pedáneo de Columbrianos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada ha emitido un auto de apertura de juicio oral contra el anterior presidente de la junta vecinal de Columbrianos (Ponferrada), Andrés Buelta, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y administración desleal. Así adelantó la actual alcaldesa pedánea, la socialista Isabel Martínez, quien explicó que tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la Junta Vecinal de Columbrianos reclaman penas de prisión, inhabilitación para cargo público y el reintegro de más de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil e intereses. La actual pedánea explicaba que, tras años denunciando irregularidades en la gestión anterior, recopilando información y trasladando a la ciudadanía y a las instituciones las anomalías detectadas en el manejo de los fondos vecinales, el auto abierto por el Juzgado ponferradino supone «un respaldo a su labor de fiscalización y transparencia», reconociendo «con hechos judiciales» lo que ella señaló «de manera reiterada».

Isabel Martínez insistió en que la defensa de los intereses de los vecinos de Columbrianos ha sido «la prioridad» en la gestión de la actual Junta Vecinal y afirmó que «se continuará trabajando con rigor defendiéndolos», al tiempo que criticó las declaraciones del anterior pedáneo, que se presentaba a la alcaldía de Ponferrada «poniendo como aval su supuesta buena gestión al frente de Columbrianos», que señalaba que durante sus años en la pedanía «apenas recibía apoyo económico y que luchaba contra un sistema clientelar que dejaba a las pedanías cada vez más pobres». La actual pedanea remarca que su predecesor era de CB.