Juan Rafael y «La fluidez del caos», en el Campus

La exposición «La fluidez del caos», del artista leonés Juan Rafael, inauguraba ayer jueves la temporada expositiva en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. La muestra, compuesta por 46 obras abstractas y de gran formato podrá visitarse hasta el 24 de octubre de lunes a viernes de 10 a 19 horas. La vicerrectora de la ULE, Pilar Marqués y el director del Área de Cultura, Iván Rega, acompañaron hoy al autor en la inauguración de una exposición que busca la luz y la fuerza del color en la transparencia nutriéndose del comportamiento natural de los materiales pictóricos.