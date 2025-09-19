La Ciuden ofrece jornadas sobre energías limpias

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En Ponferrada comenzaban ayer jueves unas jornadas sobre el desarrollo del proyecto europeo local GoGreen. Se trata de un plan de formación para las autoridades municipales par disponer de herramientas prácticas para acometer en los municipios energías limpias y realizar ese proceso de transición. Dicen los promotores de esta iniciativa pagada con fondos euroeps que «el objetivo es empoderar a las autoridades locales y ciudadanos, fortaleciendo sus capacidades para realizar, implementar y monitorear planes a corto y medio plazo para acelerar la transición a las energías limpias y lograr los objetivos para 2030». Así, el proyecto Life Cet22 Local GoGreeen entra en una fase clave: la formación para impulsar la transición hacia las energías limpias del municipio. Es desde ayer y hoy 19, 22, 23 y 24 de septiembre en la sede de Ciuden (Ponferrada). Se habla de eficiencia energética, movilidad sostenible y los Planes Integrados de Energía y Clima de forma totalmente gratuita. Esta actividad está organizada por A3E y el Ayuntamiento.