El Festival Selfest llega a El Bierzo y destinará parte de sus beneficios a la reforestación
El encuentro tendrá lugar en el enclave natural La Moncloa de San Lázaro
Selfest for the People celebrará este sábado, 20 de septiembre, su primera edición como festival de bienestar en El Bierzo, con una propuesta que une "movimiento, salud y comunidad" y que destinará parte de sus beneficios a proyectos de reforestación tras los incendios sufridos en la comarca.
El encuentro tendrá lugar en el enclave natural La Moncloa de San Lázaro e incluirá un taller de plantación de especies autóctonas como "gesto simbólico y práctico para devolver vida a los montes bercianos", según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.
En el marco de la programación, se combinará sesiones de yoga, pilates atlético y ground & flow movement, talleres de autocuidado y dinámicas sensoriales, actividades botánicas como la creación de infusiones personalizadas con Pharmadus, y charlas médicas y de bienestar, entre ellas una conversación con la doctora Xenia Mota sobre salud de la piel y equilibrio cuerpo-mente.
Además, Selfest contará con un 'conscious market' de marcas sostenibles y locales, una cena de temporada del enclave y snacks de Anita Wellness, todo ello con la participación de diversas marcas nacionales e internacionales.
Entre los instructores figuran la "referente" en pilates atlético, Ana Carranza, y el especialista en Ground & Flow Movement, Deivis de Jesús, junto a profesionales locales que guiarán el programa.
Asimismo, el festival lanzará una línea de ropa sostenible y solidaria, diseñada en exclusiva para el evento y fabricada en España con algodón orgánico, cuyos beneficios se destinarán a proyectos ambientales.