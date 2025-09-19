El primer bosque laboratorio de la comunidad está en este pueblo de León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El municipio berciano de Vega de Espinareda será escenario a partir del lunes del inicio de actividades del primer bosque laboratorio de Castilla y León, en el marco del proyecto europeo PLANFORLAB, destinado a ensayar nuevos modelos de gestión forestal y a mejorar la detección temprana de plagas en pinares.

El espacio, de unas 25 hectáreas, servirá para experimentar técnicas innovadoras frente a enfermedades como la banda marrón o el nematodo del pino, así como para estudiar la respuesta de los bosques al cambio climático.

Parte de las parcelas quedarán cerradas y dedicadas exclusivamente a la investigación y a la demostración práctica.

En la jornada de apertura participarán técnicos y entidades implicadas en el proyecto, entre ellas la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), la Asociación Forestal de Galicia —coordinadora de la iniciativa—, la Universidad de Valladolid, la empresa pública Tragsa, la Junta Vecinal de Vega de Espinareda y la empresa Conserfor, responsable de los trabajos.

PLANFORLAB, financiado con fondos europeos Feader y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, prevé la creación de una red de bosques laboratorio en Galicia, País Vasco y Castilla y León, además de una plataforma digital para intercambiar resultados entre propietarios, investigadores y gestores forestales.