La Audiencia archiva el caso de las horas extras en Bembibre

La Audiencia Provincial de León ha confirmado el sobreseimiento libre y archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Bembibre, la socialista Silvia Cao, y el jefe accidental de la Policía Local por un presunto delito de prevaricación relacionado con el pago de horas extraordinarias, al no apreciar indicios de ilícito penal.

El auto, fechado el 11 de agosto, desestima el recurso presentado por el denunciante, un agente de la Policía Local, y ratifica la resolución dictada en abril por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada. La investigación se inició en 2022 tras la denuncia del funcionario, que señalaba presuntas irregularidades en la autorización y abono de horas extra. Posteriormente, la acusación se amplió a la regidora municipal, por autorizar los pagos con su firma.

El tribunal concluye que no consta que los investigados hubieran dictado resoluciones contrarias a derecho ni que se hubiera causado perjuicio a los intereses públicos, subrayando que las horas extra realizadas podían obedecer a la necesidad del servicio y al interés de la ciudadanía. La resolución, firme en esta fase de diligencias previas, cierra definitivamente el procedimiento iniciado hace tres años.

El caso generó amplio debate político con la oposición municipal en Bembibre. En noviembre del año pasado, hubo una sonada trifulca con cruce de comunicados, que ahora ha ganado en el juzgado la alcaldesa. A finales de 2024 la alcaldesa se vio obligada a decir que no estaba imputada por ningún delito de prevaricación administrativa. Decía que había sido llamada a declarar, como hizo, y ahora todo el caso ha sido archivado y se descarta la prevaricación.