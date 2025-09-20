Morala toma nota para mejorar los Compludos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los pueblos de Ponferrada afectados por los incendios del pasado mes de agosto siguen presentando propuestas de necesidades y actuaciones, especialmente relacionadas con infraestructuras dañadas. En la pasada jornada, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto a los tenientes de alcalde y concejales Iván Alonso, Lidia Coca y Luis Antonio Moreno recorrieron los pueblos de Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo. Se trata de otras tres localidades del municipio ponferradino que fueron desalojadas por los incendios del pasado mes de agosto y que lo pasaron mal por la lacra de los fuegos en los montes. «Estos encuentros se enmarcan dentro de la ronda iniciada, el martes día 17 de septiembre, por el regidor y miembros de su equipo de Gobierno con el objetivo de escuchar de primera mano a vecinos y pedáneos, conocer sus necesidades y reforzar la coordinación en la tramitación de ayudas iniciadas por la Junta de Castilla y León», destacaban en la pasada ajornada desde el Ayuntamiento.