«Reivindico las empresas y el empleo que nos prometieron, porque mucha gente quedó atrás»

Ha cumplido medio mandato al frente del Ayuntamiento de Ponferrada y con septiembre comienza el nuevo curso político. Marco Morala hace balance y habla de iniciativas.

-¿Cómo afronta el nuevo curso político?

-El curso político se afronta siempre con ilusión renovada, con el apoyo de mucha gente y viendo encarrilados los proyectos más importantes. La ciudadanía me traslada su confianza y ánimo porque percibe que se están haciendo las cosas bien. Y esta ilusión renovada, la confianza y ánimo se transforman en motivación.

—Avanza su mandato, vamos por dos años largos ya. ¿Cómo va el grado de cumplimiento del programa electoral suscrito con la ciudadanía?

-Cumpliéndose fielmente dentro de las dificultades sobrevenidas, garantizando el avance de Ponferrada y preparando nuevos proyectos para el final del mandato. No podemos obviar varias realidades, dificultades ocultas por el anterior equipo de gobierno que no quiso afrontar y que han aflorado ahora, tales como la deuda reclamada por FCC, la deuda reclamada Aquona, actuaciones de urgencia como piscinas climatizadas consecuencia de falta de gestión y mantenimiento. Estamos hablando de más de 15 millones de euros de herencia del anterior equipo de gobierno que hay que afrontar, sin mayoría, sin presupuestos, sin subir tributos, con un plan de ajuste heredado del anterior equipo de gobierno hasta 2028. Con estas circunstancias, se va cumpliendo no solo razonablemente sino más que razonablemente mediante una gestión responsable.

-Ha sido un verano duro por los incendios. ¿Habrá de verdad recuperación? ¿Habrá plan regenerador de los montes de Ponferrada?

-Sobre la recuperación, el nivel del problema ha sido tan grande que estoy convencido de que se van a extraer importantes consecuencias para el futuro. Habrá celeridad en los planes de recuperación. Estoy convencido de que la Junta hará su parte. Nosotros somos conscientes en Ponferrada de la necesidad de un tratamiento diferente en el cuidado de los montes. Habrá importantes modificaciones de protocolos de futuro y no me refiero tanto a la extinción como a la prevención.

-¿Qué planes de mejora tiene ahora mismo entre manos para la ciudad de Ponferrada y sus pueblos? -Desde que yo he llegado a la alcaldía he querido hacer del día a día una forma de trabajar con los pueblos. En el mandato anterior teníamos planes cada semana y todo era mucha retórica y poco trabajo efectivo, escasa mejora sobre el terreno y mucho intento de buscar un titular y las redes sociales. En mi caso creo que el trabajo cotidiano y cercano a las juntas vecinales y a las pedanías es una de nuestras principales señas de identidad y cuando se van haciendo las cosas y no se van abandonando, para que luego requieran grandes planes, es la mejor forma de ir trabajando. Lo hacemos además contando con la opinión de los que viven en los pueblos.

-La Junta se porta con su Ayuntamiento y usted se queja con la Administración central. ¿Está justificada su queja?

-La ayuda de la Junta y la del Gobierno central no puede ser más desigual. Yo creo que esto es una evidencia empírica de base cuantitativa o estadística que no está sujeta a opinión sino a simple comprobación. El problema de esto es que siempre tiene más dinero el Estado que las comunidades autónomas y ahí notamos un déficit de atención a Ponferrada en beneficio de otros sitios que se ve que son más interesantes en el rédito electoral y el mantenimiento del gobierno. Algunas cuestiones esenciales siguen siendo todavía una asignatura pendiente y no vamos a dejar de reivindicarlo. Empezando por la cantidad de empresas que se nos prometieron y puestos de trabajo que se iban a crear como consecuencia de la descarbonización y una transición que sigue siendo absolutamente injusta porque ha dejado a mucha gente atrás en Ponferrada. Parece un ejemplo muy elocuente de esa forma reprobable de prestar atención no a quien en justicia más lo necesita y lo merece, sino a quienes me prestan más apoyo parlamentario para mantenerme en el cargo que es lo que hace el gobierno de Sánchez.

-El plan de asfaltado y mejora de aceras, ¿Cómo va? Eso es uno de los temas en los que más se fija la ciudadanía.

-El plan de asfaltado va desde las pequeñas obras, mantenimiento y reparaciones por parte de la brigada de obras hasta actuaciones más ambiciosas que nos permiten las ayudas por parte de la Junta a través de los planes de cooperación local, ya que no podemos contar con inversiones municipales. Se han llevado a cabo obras en asfalto y aceras como son Avda del Castillo, Gómez Núñez, río Ancares, calle Ancha, Flores del Sil, Los Barrios, etc, y próximamente empezaremos con la tan esperada Ciudad Bergida, entre Cuatrovientos y La Rosaleda, Médicos sin Fronteras en Fuentesnuevas, estamos reparando las aceras de Huertas del Sacramento, y el mes que viene comenzamos diversos asfaltos en el medio rural, concretamente en la Martina, Dehesas, Toral de Merayo, Santo Tomás. Queremos llegar a todos los puntos donde hay necesidades, y actuamos con la mayor celeridad posible que nos permite la burocracia municipal.

-Hay calles de entrada a Ponferrada, donde el asfalto es necesario. ¿Cuándo se ejecutará el tramo de la avenida Camino de Santiago hasta la glorieta de la Pizarra.

-Está incluida en el proyecto del ERRP y se llevará a cabo entre 2025 y 2026.

-¿Qué podemos decir de los nuevos planes urbanísticos para el viejo solar del antiguo Carrefour?.

-Sin mayoría suficiente y con la pinza de los socios de oposición Vox-Psoe torpedeando proyectos vitales para la ciudad permanecen en el ámbito de planes o proyectos. Este entorno debe desarrollarse, poner la zona en uso y en valor y especialmente sea nexo de unión entre La Puebla y La Rosaleda.

-¿Y del solar del viejo cuartel de la Guardia Civil? ¿Veremos obras en breve, han pedido licencia de construcción?

-Como usted conoce, ha sido objeto de recurso contencioso administrativo por parte de la oposición, así que se encuentra sub iudice, y lo que es peor para los ciudadanos, sin poder disponer del dinero obtenido por su venta para mejorar asfaltado, aceras, etc. El PSOE busca obtener un redito electoral a costa de no mejorar la vida de los ponferradinos. El PSOE está aplicando la máxima de que cuanto peor para los ciudadanos, mejor electoralmente para ellos. Respeto a la solicitud de licencia por parte de los compradores, a día de hoy no tengo constancia de que se haya producido.

-Las piscinas cubiertas, ¿cuándo podremos estrenarlas? Hay verdadero interés público en su uso.

-Los antecedentes son el absoluto abandono y la falta de responsabilidad por parte del anterior equipo de gobierno. Prohibieron acceder al graderío a las familias, con la excusa peregrina de que eran menores y no sacar fotos, aunque reconocían que el forjado generaba y creaba un serio riesgo y peligro. El anterior equipo de gobierno les decía a los socorristas que atendían esa piscina, que impidieran que los usuarios se acercaran a determinadas zonas de estas piscinas, y recuerdo aquel mensaje que lanzaba yo desde la oposición, cuando decía que estas piscinas se llenaban con el agua de la lluvia que caía directamente desde el tejado porque habían grandes goteras en la cubierta. Dicho lo cual se ha trabajado por parte de los técnicos municipales junto con Somacyl y la Junta, y se ha alcanzado una solución para reparar las piscinas climatizadas del complejo Lidia Valentín y las del Ángel Pestaña por 2.900.000 €, que se financiará 1 millón con una ayuda directa de la Junta a fondo perdido y el resto bien con los ahorros de de la encomienda de alumbrado público en un primer momento y posteriormente, con los ahorros que genere las actuaciones en las propias piscinas de eficiencia energética. Estas últimas, según estimaciones, propiciarán un ahorro durante los próximos años de 2,9 millones solo en esas en estas dos piscinas públicas. Insisto que no tendrá coste alguno para las arcas municipales. El proyecto será llevado a pleno y en manos del PSOE y VOX estará decidir que permanezcan cerradas indefinidamente o que se comience de inmediato la reparación y Ponferrada ahorre en gasto energético 2,9 millones. Este equipo de gobierno votará sí a la reparación de las dos piscinas climatizadas, votará sí a la reapertura de las piscinas del Lidia Valentín y al ahorro de 2,9 M a los ponferradinos.

-¿Qué tal van las relaciones de gobierno con los bercianistas? ¿Su forma de gobernar ha permitido la estabilidad actual que perdió el anterior alcalde por no entenderse con Iván Alonso? Ha permitido otorgar una estabilidad al municipio y desarrollar proyectos buenos para Ponferrada, dentro de las dificultades que tiene no contar con una mayoría suficiente. Sintonía, anteponer a Ponferrada y El Bierzo a las siglas y a los legítimos intereses partidistas, una gestión basada en el conocimiento profundo del municipio por parte de las dos formaciones políticas desde una orientación compartida de bercianismo sensato. Vamos avanzando en proyectos siendo conscientes que algunos superan un único mandato y solo pueden ejecutarse en varias fases e hitos.

—Hay elecciones a la vista en pocos meses en la Junta. ¿Cómo las afronta desde el PP?

-Las elecciones autonómicas tienen una clave más regional y plantean la dificultad de que no acompañan a elecciones municipales, lo que siempre arroja una diferencia respecto al comportamiento electoral normal de los distintos municipios, pero esto ya está en la estrategia del partido popular. En cualquier caso a mí de las elecciones autonómicas lo que me preocupa es que haya proyectos de la Junta de Castilla y León para Ponferrada, y a juzgar por las obras y no por las promesas, unos cumplen y otros no, la Junta cumple y otros no.

—¿Y las nacionales? Es una batalla perdida seguir reivindicando proyectos incumplidos como la autovía de Ponferrada a Orense.

-A mi juicio el partido popular las afronta con la responsabilidad de ser una alternativa eficaz y creíble de gobierno para unos españoles que están ya muy cansados de esta polarización buscada deliberadamente por el Gobierno para no hablar de la corrupción del entorno del presidente y de su desastre de gestión sin apoyos parlamentarios. Llegar a ser presidente es difícil, aunque Sánchez lo ha hecho de la peor forma que es arropado por aquellos que siguen manteniendo privilegios para unas partes de España en detrimento de otras como la nuestra, pero le está resultando todavía más duro mantenerse y lo está haciendo a costa de territorios como el nuestro. Por eso el PP tiene que afrontar las elecciones nacionales en clave de alternativa de eficacia para mejorar la economía en los lugares donde no se nota todavía la bonanza y el empleo prometido y para terminar los grandes proyectos que tienen que coser el territorio nacional con una idea de interés público y no de interés particular. Respecto a la Autovía a Ourense, espero que los avances comprometidos por el Ministerio permitan iniciar la contratación del tramo Villamartín de la Abadía – Requejo antes de que finalice el 2.025.

—¿Tendremos Medicina en el Campus de Ponferrada con todas las aspiraciones bercianas conocidas? -Respecto al campus y en concreto a la titulación de medicina me va a permitir la pequeña inmodestia de recordar que cuando nadie sabía ni que se iba a tramitar el grado en medicina yo fui el primero, en mi primer acto académico como alcalde, quien pidió la titulación para Ponferrada al anterior rector de la Universidad de León. Detrás se han sumado muchos y me parece muy bien, bienvenidos sean todos a la defensa de un interés social y académico imprescindible a mi juicio para cerrar el crecimiento y no solo la consolidación de mínimos del campus de Ponferrada. Estoy convencido de que va a haber titulación de medicina aunque todavía no está concedida y que se va a poner en Ponferrada y por tanto no dejaré en mi empeño de que sea para la mayor cantidad de el alumnado posible y para todas las etapas de la formación de los médicos,

