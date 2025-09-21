Expertos europeos piden más apoyo al patrimonio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El XIV Encuentro Científico de la Academia del Partal, celebrado en Ponferrada con la participación de 60 especialistas europeos en restauración monumental, ha recogido la preocupación por la disminución del respaldo de las administraciones a la conservación del patrimonio histórico. El conservador Antoni Moreno ha sostenido que tras décadas de avances tienen «la sensación de que se acaba el periodo en el que la restauración ha vivido su mejor momento». El coordinador del encuentro, Javier Ramos, ha reclamado un plan específico de gestión para la zona de la Tebaida berciana. El concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, ha recordado los trámites en marcha para declarar el casco histórico como Bien de Interés Cultural y la necesidad de ampliar también esa figura de protección que tiene la Tebaida a los cuatro Compludos. Y ha advertido de la necesidad de mejorar accesos por carretera, algo de lo que culpó a Diputación.

El arquitecto Eloy Algorri, autor del plan de recuperación del Monasterio de Montes ha hecho hincapié en esa necesidad de tener en cuenta que el patrimonio «no son solo edificios» como este enclave del siglo VII, sino también el entorno «que fue el que escogieron los monjes para vivir como su locus amenus», apuntó durante el encuentro. El arquitecto Fernando Cobo, responsable del Plan Director del Castillo de los Templarios, ha defendido por su parte la importancia de dotar al monumento de señalética adecuada y completar actuaciones pendientes, como el acceso adaptado o nuevas excavaciones. El restaurador José Miguel Lorenzo ha avanzado la catalogación de más de un millar de piezas de la Tebaida y la Basílica de La Encina para el futuro Museo de Arte Sacro, que incluirá obras inéditas y otras que no se muestran desde hace cuatro décadas.