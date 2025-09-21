Silencio y dolor en Nápoles por la muerte de la Erasmus leonesa: “La ayudé a encontrar casa aquí, estaba entusiasmada"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La muerte de la joven berciana Saray Arias Fernández en Nápoles atropellada por un todoterreno que conducía un joven de 18 años ha conmocionado a los estudiantes Erasmus que están en la ciudad italiana. Sus compañeros han guardado en las últimas horas un minuto de silencio en su memoria y el lugar donde se produjo el siniestro se ha llenado de flores y de mensajes para recordar a esta estudiante de la Universidad de León, natural de Ponferrada, que perdió la vida cuando atravesaba un paso de cebra en la calle Corso Umberto.

“La ayudé a encontrar casa aquí, estaba entusiasmada por estar en la ciudad; esa tarde había estado con nosotros en un tour en barco”, relata Paolo Esposito, voluntario de Ic Napoli, la asociación presidida por Marco Villani que apoya a los estudiantes Erasmus en la ciudad. “Las amigas que estaban con ella esa noche”, añade Esposito, “dijeron que ese coche iba muy rápido…”.

Las dos chicas que iban con Saray, también estudiantes Erasmus en Nápoles, están vivas de milagro. Todavía tienen grabados en la retina los últimos instantes de su amiga y compatriota Saray Arias Fernández.

Relatan los momentos dramáticos de aquella noche en el Rettifilo, poco antes de las dos de la madrugada del viernes: “Estábamos cruzando la calle, éramos tres, vimos ese coche acercarse a gran velocidad. Nos dimos cuenta de que no iba a parar, no mostraba intención de frenar. En un instante aceleramos el paso, decidimos correr, y así lo esquivamos”. La noticia del fallecimiento de Saray llegó el viernes a las ocho, dejando un profundo vacío entre los compañeros Erasmus y entre sus familiares y amigos.