Camponaraya abre en octubre el centro de día y la nueva residencia

El alcalde de Camponaraya, el socialista Eduardo Morán, anunció este domingo en la celebración de las fiestas patronales de la Soledad, que el barrio del Barzal contará con un nuevo acceso viario. También anunció que se pondrá en marcha el centro de día para atender a las personas mayores antes de que acabe este año. Morán iniciaba el curso político diciendo que a principios de año habían aprobado un presupuesto de casi 4,5 millones de euros y contemplaban 1,9 millones de euros para inversiones, el 42% y a día de hoy se han crecido 3020.000 euros más. y se licitaránm otros 500.000 euros más este año. Solucionamos inversiones, como edificaciones, como la cubierta de la pista del recinto ferial, o la envolvente del edificio de la consistorial, donde habrá unahorro energético importante. Además puso de manifiesto que harán un edificios social en Narayola y que han resuelto problemas de urbanización. «Vamos a abrir algunas calles que ya suponían un esfuerzo importante para las 340 familias que viven en el barrio del Brazal, donde sólo acceden por una calle de seis metros y ahora vamos hacer un segundo acceso que va a facilitar la circulación de vehículos con la protección de las personas, niños y niñas que acuden a diario al colegio». Adem,as resalta el alcalde que han puesto en marcha otras actividades de entretemiento, lúdicas y ocio, que superan las 20 actividades, y que ya, a partir del lunes, empiezan a funcionar en los distinbtos espacios públicos, en casa cultural, en el gimnasio y otyras instalaciones deportivas. depirtivos

Resaltó especialmente que en octubre se pone en funcionamiento el centro de día, que ya tiene una adjudicación. Se crear entre 7 y 10 empleos. Dará cobertura a 40 personas y que complementa la actividad de ayuda a domicilio de las personas mayores. «Culminamos así una deuda que teníamos con nuestros mayores y además, a finales de octubre o primeros de noviembre, también pondremos en marcha la residencia de mayores Campo de Naraya, con 77 plazas y que creará 33 empleos», dijo Morán.