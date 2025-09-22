Autoridades del PP y PSOE ven próxima la A-76

Es cierto que se ha prometido muchas veces y que los incumplimientos han sido también una realidad reiterada. Pero esta vez, parece que va en serio y que se acerca por fin el momento de la licitación de al menos el primer tramo de la autovía de Ponferrada a Orense, la A-76.

Como se recordará, a finales del año pasado 2024 se dijo que ese primer tramo de construcción de la autovía estaría licitado a primeros del actual ejercicio 2025 y han pasado casi 9 nueve meses (un embarazo) y de momento nada de nada. Pero, en los últimos días, dos autoridades municipales del Bierzo que prefieren guardar prudencia ante cualquier nuevo imprevisto, (y también ante el hecho de que debe ser el Ministerio el que lo anuncie), confirmaba a este periódico que el trámite administrativo está ya avanzado y antes de que acabe este año se hará pública finalmente esa licitación para empezar las obras. Han existido problemas con la tramitación de las expropiaciones y eso, entre otros temas de política nacional, ha hecho que el retraso sea evidente otra vez.

La confirmación de esa inminente contratación de las obras se producía por parte de responsables del PSOE del Bierzo y también por parte de dirigentes del PP con contactos en el el Ministerio que dirige Óscar Puente. Precisamente, hace unos días, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, era preguntado por este periódico sobre una infraestructura tan esperada desde hace décadas, como es la concexión con OIrense y su salida hacia Vigo y norte de Portugal y lo que decía textualmente era lo siguiente: «Respecto a la Autovía a Ourense, espero que los avances comprometidos por el Ministerio permitan iniciar la contratación del tramo Villamartín de la Abadía – Requejo antes de que finalice el 2.025». Lo mismo esperan y se están moviendo desde el PSOE berciano, como es el caso del dirigente socialista y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.

