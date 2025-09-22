«Es palpable que el comercio del centro de Ponferada está más vivo»

Como en cualquier nucleo urbano, el centro y los barrios siguen sus ritmos y ciclos vitales con el paso del tiempo. A Ponferrada le pasó en el corazón del área comercial de La Puebla, con un bajón tremendo, coincidiendo también con el cierre de las minas y los nuevos hábitos de consumo. Desde esa caída y cierre de negocios, para contrarrestar el declive y tratar de impulsar nuevas ideas frente a las grandes superficies comerciales, hay una asociación de comerciantes y hosteleros de proximidad que está haciendo lo que puede. Se llama El Centro Mola, tiene casi un centenar de asociados y quiere dar nueva vida al centro. La preside Iván Rodríguez.

—Habéis cumplido dos años con la asociación, ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Cuál es el balance?

—Es un balance más que positivo porque este proyecto nació como una necesidad. El comercio de calle, de cercanía, estaba no con su mejor ánimo en los últimos tiempos. Es verdad que había comercio pujante, como el electrónico, y el de tradición, con el que hemos crecido y da brillo y luz a las calles, no estaba dando la guerra que tiene que dar. Creímos oportuno entonces despertar de nuevo esa ilusión entorno a ese comercio con una serie de actividades, eventos, de acciones que nos devolvieran a la primera línea y a la mente de toda la sociedad ponferadina y berciana a la hora de ser su primera opción de compras.

—¿Y lo estáis consiguiendo?, ¿Se notan en mejoras?

—Entendemos que desde que este proyecto nació es palpable por toda la ciudad y el Bierzo que el centro de Ponferrada está más vivo. Los titulares de prensa se han tornado en positivos. Ya nadie habla con pesimismo de este nuevo comercio de tradición y sí de todas las actividades y eventos que el comercio hace y promueve, que son muchas, que son ilusionantes, que son atractivas. Es un poco también premiando la fidelidad de todos nuestros clientes y amigos. Sí es cierto y palpable que el centro está más vivo y hay menos locales cerrados. Hay cadenas y pequeños autónomos y empresarios que apuestan de nuevo por el centro de la ciudad.

—¿Se ha dado cuenta el cliente que también consumiendo en el mercado de proximidad se está haciendo ciudad?

—Tenemos que hacer la pedagogía suficiente para que la sociedad, la ciudad y nuestros vecinos y amigos entiendan que, consumiendo en el comercio de siempre, en el de calle, la ciduad está viva, su ciudad no pierde valor, sus propiedades no pierden valor. Es muy cómodo hacer ese clic en el sofá o en el calor de nuestra vivienda, pero cada vez que hacemos ese clic, que por su puesto no lo vamos a limitar de ningún modo, porque tenemos que ir con los tiempos (y de hecho nuestros comercios también se están adaptando a esas nuevas realidades), pero es cierto que cada vez que hacemos ese clic debemos pensar que debajo de nuestro piso, en la calle, hay ese comercio, esa persona que nos saluda cada mañana y nos ha dado un servicio durante décadas. Y de esa forma, esa persiana y esa luz se van a quedar subidas y encendidas mucho más tiempo.

—La gente parece estar siendo consciente de lo mucho que se juega a su lado ...

—Mira, es significativo que este proyecto de El Centro Mola comenzó un 9 de septiembre con 23 autónomos, que entendían que había que hacer algo, y a día de hoy estamos rozando el centenar. Son cien personas, cien comerciantes, que con su cuota aportan y ayudan a que todo esto tenga lugar— Y lo hacen por un motivo, que es que creen en lo que se está haciendo y que además ven resultados. Esto es una carrera de medio fondo, no es a corto plazo. Y ello porque debenmos recorrer todo ese camino que habíamos perdido y devolver a la mente de nuestra ciudad y de la población la idea de que comprar en el centro es beneficioso para nosotros, para el comercio, para la ciudad y también para ellos, los clientes.

—El tema de los locales comerciales vacíos, de acabarse un ciclo de tradición familiar, del fin de una generación. ¿Ahí también estáis trabajando, en el sentido de cambiar el chip y conseguir mejores precios de alquileres o ventas?

—Entendemos que esto camina de un modo natural y lo hace con la realidad que vive la ciudad y la comarca. Es cierto que un propietario o tenedor puede creer que su propiedad tiene un valor X y al final el mercado nos pone siempre en nuestro sitio. Es cierto que, junto con la concejalía de Comercio de Ponferrada, el Centro Mola trabaja para que ese tipo de alquileres y precios que en algunas ocasiones eran prohibitivos, pues hacerles entender a los grandes tenedores que un local cerrado ocasiona gastos y una depreciación. Y está perdiendo valor su propiedad. Y a la vez está perdiendo valor y eficiencia el comercio de la ciudad, la propia Ponferrada.

—¿Y lo han entendido, porque hubo unos años muy difíciles, no? ¿Se están adaptando a la nueva realidad?

—Sí. Prueba de ello es que cada vez hay menos locales cerrados. Es cierto que nos hemos topado, en concreto, con un gran tenedor que en Camino de Santiago tiene varios emplazamientos y es muy complicado que el pequeño empresario, autónomo, pueda acceder a ellos, pero bueno, es palpable en la ciudad que los locales cada vez están más llenos. Tenemos más escaparates brillando en el centro de Ponferrada y parfa nosotros es una enorme satisfacción.

—¿Nuevos proyectos?

—Todo se resume en una cosa, devolver la ilusión a la ciudad por el comercio de tradición.

