Homenaje a Saray Arias en la Universidad de León: dolor por la estudiante de Turismo fallecida en Nápoles

Emotivo y doloroso minuto de silencio el que se ha vivido este lunes a las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde la comunidad universitaria se ha unido en el recuerdo de la joven ponferradina Saray Arias.

Estudiantes, profesores, amigos y personal de la Universidad de León han querido rendir homenaje a la estudiante del grado de Turismo, que fallecía en la madrugada de este viernes tras sufrir un atropello en la ciudad italiana de Nápoles donde cursaba una beca Erasmus+.

Dolor, rabia y consternación en un acto en el que la rectora de la ULE, Nuria González, ha expresado el profundo luto que embriaga a toda la institución. “Hoy nos unimos ante la pérdida de una joven que representaba lo mejor de nuestra comunidad, el talento, el esfuerzo y el entusiasmo. Nada nos puede aliviar este vacío, pero sí podemos rendirle un homenaje.

Lágrimas de los amigos de Saray, que acompañados por la rectora y el decano de la Facultad, José-Ángel Miguel Dávila, depositaron un ramo de flores y encendieron tres velas a las puertas principales de una Facultad, sumida en el dolor que quiso abrazar a la distancia a la familia y recordar a la joven ponferradina.

Un sencillo, pero emotivo gesto, que también se han vivido en el Campus de Ponferrada y con el que la Universidad de León ha querido mostrar su solidaridad, acompañar en el duelo a la familia y amigos y honrar la memoria de Saray, cuya vida y sueños han quedado truncados de forma tan inesperada.

Desde el primer momento, la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global y la Oficina de Relaciones Internacionales, se ha puesto a disposición de la familia, respetando en todo momento la intimidad con la que ha decidido vivir estos instantes de dolor.

Asimismo, se mantiene un contacto permanente para todas las gestiones administrativas necesarias tanto con el Consulado español en Nápoles y la Universidad de destino, L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, que actualmente está acompañando a la familia de Saray, que llegaba este domingo a la ciudad italiana.