Cortes en los túneles de Piedrafita por el intento de mejorarlos del Ministerio de Transportes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, en la A-6, entre los km 407 y 464,5, lo que ocasionará varios cortes y supondrá una inversión de 22,7 millones de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los túneles afectados en la provincia de León son Trabadelo, La Escrita y Villafranca, mientras que en Lugo se incluyen Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita. Las actuaciones incluyen la renovación de los sistemas de ventilación y otros trabajos de mejora de las instalaciones.

Para garantizar la seguridad durante estas labores, se producirán cortes nocturnos de calzadas y desvíos provisionales por la carretera N-6.

Estas actuaciones forman parte de un plan de modernización integral de los túneles para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico en la vía.