Cortes en los túneles de Piedrafita por el intento de mejorarlos del Ministerio de Transportes
Estas actuaciones forman parte de un plan de modernización integral de los túneles
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, en la A-6, entre los km 407 y 464,5, lo que ocasionará varios cortes y supondrá una inversión de 22,7 millones de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los túneles afectados en la provincia de León son Trabadelo, La Escrita y Villafranca, mientras que en Lugo se incluyen Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita. Las actuaciones incluyen la renovación de los sistemas de ventilación y otros trabajos de mejora de las instalaciones.
Para garantizar la seguridad durante estas labores, se producirán cortes nocturnos de calzadas y desvíos provisionales por la carretera N-6.
Estas actuaciones forman parte de un plan de modernización integral de los túneles para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico en la vía.