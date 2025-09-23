Morala estudia ampliar el centro de día de alzheimer

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El actual equipo de gobierno municipal de Ponferrada baraja ampliar para dotar de mayor capacidad de recepción el centro de día de Alzheimer Bierzo, en las instalaciones que tiene en el barrio del Temple, cerca del instituto Europa. El alcalde, el popular Marco Morala, así lo adelantó en un acto promocional de la entidad, a favor de un apoyo solidario a los avances en la investigación médica y terapias para conseguir la cura del alzheimer.

Marco Morala se comprometió a estudia el planteamiento de la dirección del centro de día. La idea es, según dijo, «trasladarla al presupuesto municipal». «Vamos a estar al lado de Afa Bierzo, los enfermos y sus familiares hasta donde puedan llegar los recursos del Ayuntamiento de Ponferrada», edstacó. Además de estudiar el coste de la ampliación del centro de día para poder atender a más personas afectadas, sí adelantó que a partir del 2025 se instalará una nueva parada del autobús urbano en la calle Ramón González Alegre, para dar servicio también al centro de día, planteamiento que agradecían desde la asociación de afectados. La responsable de la asociación Afa-Bierzo, Ana Rodríguez, explicaba que existe un espacio para aprovechar con la puesta en servicio de otro módulo. "Hace tres años construimos uno, con los fondos de la declaración de la renta, y atendemos a 30 personas más. Quizás con otro espacio igual, habría capacidad para otros treinta, que vienen a ser los que ahora se encuentran en la lista de espera para ser atendidos». El Ayuntamiento de Ponferrada y la asociación Afa Bierzo celebraban el Día Mundial del Alzheimer y fue en este ámbito donde se planteó la necesidad pública de ampliar las instalaciones para dar servicio a la treintena de personas que esperan ser atendidas en el centro de día. La responsable de la asociación de afectados valoraba de manera positiva la respuesta dada por la ciudadanía a la llamada de solidaridad y agradecía la puesta en marcha de la nueva parada de autobuses.