Bouzas y San Cristóbal abordan los daños del fuego

La idea es no olvidarse del tema y atender las necesidades ocasionadas por los destrozos y perjuicios ocasionados el pasado mes de agosto por los incendios forestales en los pueblos de Ponferrada. En esa línea, desde el Ayuntamiento daban a conocer que el alcalde Marco Morala prosigue con su agenda de visitas con reuniones directas con los vecinos. En la pasada jornada, Marco Morala estuvo con los vecinos de las localidades de Bouzas, San Cristóbal de Valdueza y Manzanedo, otras tres poblaciones del municipio que fueron desalojadas por los incendios del pasado mes de agosto. El regidor estuvo acompañado por los concejales Iván Alonso, Lidia Coca, Luis Antonio Moreno y Carlos Cortina, así como por el jefe del Servicio de Bomberos de Ponferrada, el intendente jefe de la Policía Municipal y responsables de Protección Civil.