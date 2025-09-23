Premian a un jefe de Onivia vinculado a Palacios del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El ingeniero Jorge Méndez Prieto, con raíces familiares en Palacios del Sil, ha sido reconocido como CTO of the Year en los CTO Awards Europe 2025 en la categoría Trailblazer, uno de los galardones más prestigiosos de la industria de las telecomunicaciones en el continente. Méndez, actual jefe tecnológico de la firma de Onivia, ha sido premiado por su liderazgo en el desarrollo de un modelo de red de fibra óptica neutral, abierta e independiente, que está transformando el mercado mayorista de telecomunicaciones en España y convirtiendo a la compañía en un referente europeo de innovación. Su premio se lo brinda a su padre y como homenaje a las raíces en la comarca.