El PSOE de Ponferrada acusa a Morala de incumplir sus promesas electorales y aumentar la 'presión fiscal' a los ciudadanos

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada ha emitido una nota de prensa en la que critica la reciente propuesta del equipo de gobierno, liderado por Marco Morala, para modificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Según los socialistas, esta medida "limita las bonificaciones fiscales para vehículos eléctricos e híbridos, lo que en definitiva supone un incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos".

En un comunicado, la anterior concejala de Hacienda y actual portavoz del grupo, Mabel Fernández, ha manifestado que la propuesta "contrasta de manera evidente" con las promesas electorales de Marco Morala. "Morala aseguró en campaña que su primera labor como gobierno sería reducir los tributos locales y aplicar beneficios fiscales", señalan desde el grupo, con el objetivo de "aliviar la carga económica de los vecinos desde el primer año de mandato".

Los socialistas recuerdan que, en su papel de portavoz de la oposición, Morala "criticó de manera reiterada la elevada presión fiscal" que, según él, sufría Ponferrada bajo el gobierno socialista, calificándola como una "prisión fiscal". Sin embargo, el Grupo Socialista denuncia que "durante estos más de dos años de mandato, nunca impulsó ninguna medida concreta para aliviar esta situación".

El Grupo Municipal Socialista considera que las decisiones de Morala, como la propuesta de "incrementar de manera desproporcionada" la tasa del mercadillo a pequeños agricultores y ahora la del impuesto de circulación, "suponen un incumplimiento flagrante de la palabra dada a los ciudadanos y contribuye al descrédito de la política y de los políticos".

Mabel Fernández ha sido contundente al afirmar que el alcalde ha puesto "demasiadas excusas para no cumplir con lo que prometió". La portavoz socialista ha tildado de "ridículo" las justificaciones de Morala, como la de que “no subir es bajar” o que su gestión está condicionada por la deuda de 15 millones de euros del anterior gobierno. "La realidad, sin embargo, es otra: no ha aplicado rebajas fiscales porque sabía perfectamente que estaba engañando a los vecinos desde la campaña electoral, y porque su gestión se caracteriza por derrochar el dinero público en disparates y gastos innecesarios", concluye la nota.