El Mirador de las Médulas arrasado por las llamas ya tiene fecha para reabrir

Los restos calcinados del mirador de Orellán dejaban ver ayer en el fondo parte de la vegetación que ha logrado sobrevivir en Las Médulas.dl

El consejero de Cultura, Deporte y Turismo de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha asegurado este martes que antes de finales del mes de noviembre se podrá visitar de nuevo el mirador Las Médulas (León) que quedó arrasado por los incendios forestales del pasado mes de agosto.

"Verá la Ruta de las Médulas, el mirador, antes de finales de noviembre", le ha respondido al procurador socialista José Ignacio Martín Benito durante el pleno de las Cortes autonómicas tras recordar que el pasado viernes comenzaron el desmantelamiento de las ruinas del aula de arqueología y que se comenzará de manera "inminente" la restauración del mirador de Orellana.

El consejero ha reivindicado la "fortaleza" del turismo rural en la Comunidad y ha valorado la creación de un grupo de trabajo en el que están todos, desde el Consejo Comarcal del Bierzo, la Diputación de León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los alcaldes y vecinos de los municipios.

Por su parte, Martín Benito ha cargado contra la gestión de la Junta de Castilla y León de los fuegos que han asolado 140.000 hectáreas en la Comunidad y ha afirmado que las cancelaciones de las miles de reservas en los municipios vinculados a los espacios naturales calcinados supone la pérdida de toda la campaña de turismo del segundo trimestre de 2025.

El parlamentario socialista ha estimado la caída del gasto en estas zonas entre un 8 y un 16 por ciento, ha advertido que repercutirá en el PIB de la Comunidad y ha señalado a la Junta como responsable, porque "la gente que lo ha perdido todo no puede pagar la indolencia ni la incompetencia de la Junta"