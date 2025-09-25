López apunta al cambio climático como reto en el sector del vino local

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El director del Instituto de la Viña y el Vino de la ULE, Enrique López, mantuvo ayer un encentro de trabajo con el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, con el objetivo de abordar los retos y buscar soluciones para que los vinos del Bierzo sigan teniendo una excelente calidad. En la reunión se puso sobre la mesa la importancia del vino «por la propia identidad», ya que la comarca «cuenta con una clasificación que le ha permitido generar una transparencia y una dinámica de calidad y excelencia muy significativa». No obstante, López indicó que el mundo del vino está inmerso en «retos y desafíos», como el cambio climático o los incendios del pasado mes de agosto. Por ello, apuntó a la necesidad de «resolver problemas» para mantener el éxito del sector, estableciendo desde la ULE una ruta que identifique los problemas y las soluciones, con el fin de apoyar a «los artesanos» en la toma de decisiones. En este sentido, explicó que, en la actualidad, la uva se paga «a menos de 50 céntimos, y en términos de costes es inviable». Todo esto puede suponer la desaparición de viñedos y la pérdida de patrimonio.López destacó el éxito actual de la DO Bierzo, aunque advirtió sobre los desafíos que se avecinan si no se toman medidas a tiempo. «Si no resolvemos los problemas que ahora mismo están en la superficie, dentro de 20 años esto será una historia triste», señaló. En lo que se refiere al Godello, se apuesta por una identidad propia que permita diferenciarse y lograr que «los vinos que son excepcionales puedan generar valor económico para otros que no lo son». El Instituto de la Viña y el Vino establece una hoja de ruta en la comarca porque «el vino importa y tiene una historia de éxito» y, desde la ULE, puede plantear las opciones, ya que es «un elemento de generación de valor» para toda la provincia.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, señaló que el encuentro ha servido para compartir tanto las ideas del instituto como las inquietudes del sector y para tener una «visión de conjunto».