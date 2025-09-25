Prada cierra la vendimia con una calidad excelente

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Prada a Tope cierra la vendimia con una calidad excelente. Además, el mencía Prada Maceración ya está en marcha y se presentará fiel a su cita en la XXI Fiesta del Vino Nuevo el segundo sábado de noviembre, el día 8.

La fiesta del Maceración, además de un evento para pasarlo bien, es la prueba de fuego del primer mencía del año. De hecho, es cuando los aficionados al mundo del vino pueden ver claramente hacia dónde apuntan los vinos de la cosecha 2025.

Hay que recordar que fue de los primeros en comenzar en los últimos días de agosto con las uvas que irán a los futuros Xamprada y Biermú, y ahora después de una vendimia en la que se han recogido 135.000 kg de uva, pone el ramo en el último remolque, una tradición que anuncia el final de la vendimia en el Palacio de Canedo, que es, sin duda, un acontecimiento en la comarca.